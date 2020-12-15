شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بقيادة شركات صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربة من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،وقاد الارتفاعات شركات صناعة السيارات ،هذا ويترقب المستثمرين عن كثب تطور المحادثات التجارية المكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، وسط آمال التوصل لاتفاق تجاري يجنب المملكة المتحدة الخروج الفوضوي من أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 396.61 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مبيعات السيارات.

لا تزال المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تهمين على معنويات المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ،وسط آمال التوصل لاتفاق تجاري يجنب المملكة المتحدة الخروج الفوضوي من أوروبا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الاثنين إن هناك بعض التحرك بشأن النقاط الشائكة بين لندن وبروكسيل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.25% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4 % على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.