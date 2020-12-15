شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,847.48$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,827.82$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,825.42$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة الأيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,819.12$ للأونصة ،بفعل ضعف الطلب فى ظل تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.67 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,171.32 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.