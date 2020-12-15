شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل استمرار التفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي على النفط ، مع انتشار استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، ويطغي ذلك على تأثير تشديد عمليات الإغلاق الخاصة بالفيروس التاجي قبيل فترة عطلات رأس السنة الميلادية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 47.17$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.98$، وسجل أدنى مستوي عند 46.57$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.25% إلى مستوي 50.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 50.32$ ، وسجل أدنى مستوي عند 49.80$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي بعد استخدام لقاحات فيروس كورونا.

وقفز الخام الأمريكي يوم الخميس الماضي لأعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 47.72$ للبرميل ،وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوي 51.04$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي، بعد أخبار إيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

بدأت فعليا ستة دول حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كوفيد-19 باستخدام اللقاح المطور من شركتي "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية ،بعدما منحت السلطات هناك تصريح الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح.

والدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمكسيك والسعودية والبحرين ، ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وفى نفس الوقت بدء ينتشر اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ،والمطور من شركة " سينو فارم " الصينية فى العديد من الدول فى أسيا والشرق الأوسط.

والانتشار الواسع حاليا لاستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،سوف يساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة الفيروسية ،والتي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من المتوقع أن تتحسن مستويات استهلاك الوقود فى معظم دول العالم ،مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.

فى المملكة المتحدة ،وعلى الرغم من البدء حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا ، غير أن السلطات شددت قيود الإغلاق للحد من انتشار الفيروس ،عقب الارتفاع الحاد فى معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها تدرس قيودا أكثر صرامة خلال فترة عطلات رأس السنة الميلادية ،وفى ألمانيا أصدرت السلطات بالفعل أوامر إغلاق معظم المتاجر حتى يوم 10 كانون الثاني/يناير المقبل.