شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تعتزم الاستثمار في مجال التدفئة المستدامة في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نيتها الاستحواذ على حصة كبيرة في الأداة الاستثمارية «دوروثيا» التابعة لشركة «أسبر لإدارة الاستثمارات».

وتهدف هذه الأداة الاستثمارية لتخصيص أكثر من 2.1 مليار درهم (500 مليون يورو) لبناء شبكات تدفئة مركزية في مختلف أنحاء هولندا. وتعد شركة «أسبر» من أبرز شركات إدارة الاستثمارات الأوروبية المستقلة، المتخصصة في مجال الأصول العقارية المستدامة، حيث تدير وسائل استثمارية تدعم الانتقال السريع نحو مصادر نظيفة ومستدامة في قطاع الطاقة. كما تتمتع بسجل ممتاز في مجال شبكات التدفئة منذ عام 2014. ومن الشركات الأخرى المساهمة في «دوروثيا»، شركة «إيه بي جي» وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويُتوقع أن تساهم شبكة تدفئة «دوروثيا» في توفير مليوني جيجا جول من التدفئة المستدامة، بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، تتنوع بين الحرارة الجوفية، والحرارة المتبقية، والكتل الحيوية المستدامة المتوفرة محلياً. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود هولندا لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من 7% حالياً إلى 100% بحلول 2050. ولتحقيق هذه الأهداف ستنتقل 7 ملايين أسرة في هولندا إلى استخدام حلول التدفئة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: يشكل هذا الاستثمار فرصة جذابة بالنسبة لنا، إذ أن شبكات التدفئة تدعم تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة إضافة إلى أنها من أكثر الأصول استقراراً، وتضمن تدفقاً نقدياً يسهل التنبؤ به مع تحقيق عائدات ثابتة. تمتلك «مبادلة» و«أسبر» سجلاً حافلاً من الاستثمارات الناجحة في مجال خدمات مرافق الطاقة العامة، ونحن ننظر بتفاؤل للدور الذي ستلعبه «دوروثيا» في عملية الانتقال نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية في القارة الأوروبية.

من جهته، قال لويجي بيتينيكيو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسبر»: تتميز أسبر بخبرة واسعة في مجال الاستثمار في شبكات التدفئة والتي ستكون من الدعائم الأساسية لجهود أوروبا للتخلص من الانبعاثات الكربونية. وستلعب دوروثيا دوراً مهماً في هذا الإطار، ونحن سعداء بالحصول على دعم «مبادلة» ونتطلع إلى شراكة ناجحة معها.

ويأتي هذا الاستثمار استمراراً لجهود «مبادلة» المتواصلة لتطوير وتسويق وطرح حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، مع اكتساب الخبرات المفيدة لقطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، وتتضمن محفظة «مبادلة» اليوم استثمارات في عدد من الشركات العالمية البارزة ضمن قطاع البنية التحتية للمرافق العامة، والتي تشمل شبكات الطاقة والمياه والكهرباء.

وفي إطار تركيز الشركة الدائم على الاستثمارات المستدامة ذات الأثر الإيجابي، استثمرت «مبادلة» مؤخراً 150 مليون دولار في شركة «إينفيفا» الأمريكية، التي تساعد المنشآت الكبرى حول العالم على استبدال الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري باستخدام حلول منخفضة التكاليف، وذلك ضمن سعيها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات في توليد الطاقة.

تشمل استثمارات «مبادلة» في قطاع المرافق، محطة «الطويلة»، وهي أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في العالم، و«تبريد»، شركة التبريد المركزي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتساهم هذه الاستثمارات في الانتقال إلى مصادر طاقة أقل تلوثاً وأكثر استدامة في المستقبل.