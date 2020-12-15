شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع ليستقر فوق حاجز 50.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 53.10، بينما يمثل الثبات فوق 49.20 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد