شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليقترب من مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار تخطي مستوى 47.25 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 48.00 وتمتد إلى 50.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 46.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.80 والمقاومة 48.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد