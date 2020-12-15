شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليختبر مستوى 1.3290، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط جديد، بينما يحتاج السعر لتخطي 1.3335 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه المنتظرة عند 1.3540 ثم 1.3600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد