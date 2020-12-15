شكرا لقرائتكم خبر عن سافكو تُعلن عن التوقف المؤقت لمصنع سافكو 4 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، اليوم الثلاثاء، عن توقف مؤقت لمصنع - سافكو 4.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن التوقف تم في يوم الخميس 26 نوفمبر الماضي، نتيجة عطل فني وجاري العمل حالياً على إصلاح هذا العطل والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

وبناءً على آخر التقارير الفنية والمالية حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع فإنه تبين أن مدة التوقف سوف تمتد الى حوالي 32 يوماً.

هذا ومن المتوقع أن يبلغ الأثر المالي التقديري جراء هذا التوقف 90 مليون ريال، كما سيكون لهذا التوقف أثر على نتائج الشركة المالية للربع الرابع من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.