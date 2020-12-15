شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سافكو تُوصي بتوزيع 476 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 476 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 476 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة إن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 416.7 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية (قامت الشركة بزيادة رأس مالها بعد تلك التوزيعات).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.