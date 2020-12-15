شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: تأثير لقاحات كورونا على الطلب العالمى سيستغرق عدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا.

وقالت في تقريرها الشهري "حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط".

وتابع التقرير " في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".