شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4284 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3099 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 998.7 ألف سهم، 946.3 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، 100 ألف سهم، 65.6 ألف سهم، 51.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 296.6 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4 آلاف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم حديد عز، دايس للملابس الجاهزة، العبوات الطبية، العامة للصوامع والتخزين.

فميا أعلنت شركة حديد عز، عدم وجود أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

وفي سياق آخر توقعت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تحقيق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنه والمخبوزات في الربع الحالي، لتصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات.ستصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات، وتستهدف تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمنع 3 خطوط إنتاج.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تعيين ممدوح توفيق عزت دراز عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة، لمدة 3 سنوات، مع منحه راتب مقطوع بنحو 40 ألف جنيه.