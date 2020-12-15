شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المراعي تُوصي بتوزيع مليار ريال عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، باجتماعه المنعقد أمس الإثنين، للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 1 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 10%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

يُذكر أن المراعي قامت بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 850 مليون ريال عن العام المالي 2019، بواقع 85 هللة للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 621.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 581.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى نمو مبيعات جميع القطاعات تقريباً وأتى ذلك بقيادة قطاع الأغذية والحليب طويل الأجل حيث سجلوا نمواً بأرقام مزدوجة، وكان الاستثناء الوحيد هو فئة المخابز بسبب الانخفاض في نطاق الاستخدام الفردي.

وعلى صعيد التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.