شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المهندسين السعودية تنفي تحديد كلفة المتر المربع للمباني السكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت الهيئة السعودية للمهندسين على لسان أمينها العام المهندس فرحان الشمري، صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وقال الشمري في بيان صحفي صادر باسم الهيئة: إن الهيئة تؤكد وبشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وأضاف: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة، ويجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

وجاء نفي الهيئة بعد تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً تضمن تحديد رسوم مزعومة على توصيل المياه والصرف يجري تحديدها وفقاً للمساحة السكنية.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين انتقلت إشرافياً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام 2020، بعد 19 عاماً من أدائها المهني تحت إشراف وزارة التجارة.