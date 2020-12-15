شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون الحاجز- تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات جانبية مختلطة بتذبذبه المتكرر ضمن محاور المسار الجانبي المؤقت والمتمثل بالحاجز المستقر عند 126.70 بينما يشكل مستوى 125.75 للدعم الأولي, لذلك سنبقى على الحياد لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نذكر بأن نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف بذلك بشكل أولي مستوى 127.00 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 127.60 والذي يمثل امتداد لمقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور