شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار العزم الايجابي-تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الحاجز الأولي المتمركز عند 139.35 متأثرا باستقراره العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نذكر بأهمية تجاوز السعر حاليا للحاجز الحالي ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد وليمكنه ذلك من الوصول نحو 140.45 ومن ثم ليحاول ملامسته المقاومة المحورية الممتدة نحو 141.60.

نلاحظ محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50 ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والقائمة حاليا على تشكيل مستوى 137.60 للدعم الأولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.60 و 140.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد