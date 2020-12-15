شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– تحليل - 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتذبذب بشكل سلبي دون الحاجز المستقر عند 1050.00 ليؤجل بذلك الاندفاع الصاعد لنتوقع تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابطة قد تستهدف مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 950.00 قبل استئنافه للهجوم الصاعد.
يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن من الثبات دون الحاجز الحالي لحين تسجيله للهدف المقترح سابقا, أما تحقيقه لاختراق مستوى 1050.00 فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 1105.00 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الأولى للميل الصاعد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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