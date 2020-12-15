الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 15-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الدولار مقابل الفرنك للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.8840، بانتظار تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8700 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.8965.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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