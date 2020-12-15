سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 13 سنتا ليبلغ 50.19 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليبلغ 19ر50 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 06ر50 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة أمس بارتفاع 32 سنتا لتبلغ 29ر50 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا لتبلغ 99ر46 دولار للبرميل.