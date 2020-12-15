شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حديد التسليح والأسمنت والجبس والطوب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد تسليح وطوب وجبس استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 2020 ـ 12 ـ 15.

َوسجل الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيه للطن.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قالت فى مؤتمر صحفي سابق عقد بمقر وزارة المالية الأحد الماضى، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي قريبا وسيكون هناك تركيز على قطاعات إنتاجية محددة لدعمها الفترة القادمة، والتي تحتاج إلي دعم الصادرات، على أن يكون الدعم وفق القيمة المضافة في كل صناعة وحجم مكونها المحلي.

وينتظر قطاع صناعة الأسمنت شكل الدعم الجديد المقرر إعلانه نهاية يناير المقبل، خاصة في ظل معاناة كبيرة لهذا القطاع وسط فائض إنتاجي ضخم، وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار والتي كانت تستوعب جزءا من إنتاج الأسمنت مثل السوق الليبي.