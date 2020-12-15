شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم الكيلو 2.5-6.5 جنيهات، أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات لللكيلو، والكوسة 2- 4.5جنيها للكيلو، والبطاطس1.5-2.75 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، و أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، و تتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو ، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.