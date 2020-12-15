شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تترواح بين 25-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-12-2020 مستقرة علي مستوي الجمهورية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن أسعار الدواجن في المزرعة 20 - 21 جنيها للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين25 - 27جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.