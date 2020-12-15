شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تعلن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات بالمرحلة الإدارية حتى آخر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم والخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021 ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي .

ودعا عبد القادر، الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 وخاصة أن تلك المرحلة هى المرحلة الثالثة والأخيرة ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة ، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري .