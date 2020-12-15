شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع.. وهبوط 29 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 7.72 نقطة ليصل إلى مستوى 10471.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 33.9 مليون سهم بقيمة 97.9 مليون ريال عبر تنفيذ 2323 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.36%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.