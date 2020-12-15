شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع هامشياً بالمستهل بضغوط هبوط سهم مصرف السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.55 نقطة ليصل إلى مستوى 1493.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيممة 990.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.21%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج المتحد، إبلاغ مساهميها الذين اكتتبوا في طرح حقوق الأولوية، بأن شركة البحرين للمقاصة قد قامت باستكمال إجراءات تخصيص أسهم حقوق الأولوية في 14 ديسمبر، وسيتم إصدار إشعارات التخصيص اعتباراً من هذا التاريخ، وسوف يكون تاريخ التداول ابتداءً من 21 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة البحرينية للترفيه العائلي، اجتماع مجلس إدارة الشركة في 22 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020.