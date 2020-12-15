شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر2020، بقيمة 3 جنيهات مسجلة 802 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر ، وذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1839 دولار، عقب جولة تذبذب فى الأسعار العالمية مساء الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيها

سعر جرام الذهب 24 سجل 915 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 6416 جنيها

أونصة الذهب 1839 دولارا

سوق الذهب المصري تأثر بقوة بهبوط الاونصة العالمية بداية الاسبوع المنقضى و شهدت الصاغة حركة أكبر عن مبيعات الأسابيع الماضية بالرغم من انتشار شائعات بالصاغة المصرية بعودة جرام الذهب عيار 24 تحت مستوى 900 جنيها كالعام الماضى خصوصا مع انتشار خبر استلام مصر أول شحنة لقاحات فيروس كورونا من الامارات ، وفق تقرير صادر عن إحدى الشركات.

تجدر الاشارة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الوعي لدى كل المتعاملين فى الصاغة المصرية من جانب فرق العيارات و فرق المصنعيات والسعر المحلى و العالمى بجانب توقعات الأسعار .

المعدن الأصفر سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية و الاقتصادية والمتابع الجيد لحركة الذهب الاسبوعية و الشهرية يستطيع أن يدرك الاحداث العالمية ومدى الاتجاه نحو الانتعاش أو الانكماش.

سعراونصة الذهب صعدت الى 1875 دولار مع بوادر المخاوف من الانكماش والتضخم و هبطت إلى 1823 دولار مع حالات التفاؤل بلقاحات كوفيد19، و لهذا فان اتجاه اونصة الذهب دوما تكون ترجمة حقيقة لوضع الأسواق العالمية فحدة الصعود تكون نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميا و العكس مع ثبات الاسعار نجد ان الاستثمارات كلها تتحرك و تعود شهية المخاطرة

الخليج 365، ينشر تحديث فورى لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلى فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات اسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.

ويتوقع المتابعون لحركة سعر الذهب استمرار التذبذب الواضح فى سعر الذهب عالميا ومحليار، وذلك فى ظل أجواء داعمة للارتفاع مع تعثر مفاوضات حول نقاط التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم فكرة الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، ومع حدوث الارتفاع فى سعر الذهب يتجه المستثمر نحو البيع لجنى الأرباح وهكذا، ومن هنا تستمر وتيرة حركة الأسعار هبوطا وارتفاعا.