شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسراً 10.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2545.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.3 مليون سهم محققة ما قيمته 78 مليون درهم من خلال تنفيذ 1395 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.45%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.87%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.7 مليون ورقة بقيمة 28.6 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري، للنظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلس إماراتي للسهم الواحد، وذلك لاحقاً للحدث الخاص المتمثل في قيام الشركة ببيع 4 ملايين من الأسهم التي تمتلكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية.

فيما أعلنت شركة أملاك للتمويل، اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الاثنين، وناقش المجلس أعمال الشركة الاعتيادية.