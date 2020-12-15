إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع 1.2% على أساس سنوى فى نوفمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في نوفمبر زاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 15.96 مليون طن.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 178.63 مليون طن بارتفاع 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام على المستوى الوطني 3.2 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي إلى 58.35 مليون طن فيما بلغ الاستهلاك منذ بداية العام 614.41 مليون طن بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي 11.8 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي إلى 16.9 مليار متر مكعب. وسجل الإنتاج منذ بداية العام 170.2 مليار متر مكعب بزيادة 9.3 بالمئة