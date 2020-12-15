شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينزل جراء مخاوف الطلب مع تشديد إجراءات عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 46.63 دولار للبرميل، بينما فقدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أي ما يوازي 0.8 بالمئة أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل ماحية مكاسبها يوم الاثنين.

شددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم مع استمرار الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بكوفيد-19 مما يقلص الطلب على الوقود على المدى القصير.

وأضر بتوقعات الطلب أكثر إعلان إيطاليا إنها تدرس فرض قيود أشد في فترة عطلة الميلاد بينما صدرت تعليمات لمعظم المتاجر في ألمانيا بغلق أبوابها حتى العاشر من يناير وليس هناك احتمال يُذكر لتخفيف الإجراءات في بداية العام.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة "في حين تلقت السوق الدعم مع بدء استخدام لقاحات كوفيد-19، يظل الطريق نحو عودة الطلب لحالته الطبيعية صعبا".

وأمس الاثنين، قلصت أوبك توقعاتها لتعافي الطلب على النفط في 2021 بواقع 350 ألف برميل يوميا بسبب التأثير المستمر للجائحة وقالت إن بدء برامج التطعيم سريعا في اقتصادات كبرى "يشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل".