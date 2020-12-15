شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني وسط شج البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 104.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.05، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.15، بينما حقق الأدنى له عند 103.99.

هذا وقد تابعنا قيام بنك اليابان بتمديد برنامج تمويل الشركات لستة أشهر ضمن الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تعتزم إقرار حزمة تحفيزية إَضافية ثالثة خلال العام المالي الذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل بقيمة 19.2 تريليون ين (185$ مليار) لدعم ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ضد تداعيات الجائحة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 6.3 خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.1% مقابل 72.8%، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تتطلع الأسواق غداً الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة ووسط آمال الأسواق في توسع الفيدرالي في برنامج شراء الأصول، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تطرقت تقارير في مطلع الأسبوع لكون مفاوض رئيسي من المشرعين الأمريكيين نوه لكون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 71.52 مليون ولقي 1,608,648 شخص مصرعهم في 220 دولة.