شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر وفي ظلال تطلع المستثمرين لإقرار المشرعين وصانعي السياسة النقدية للمزيد من التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة وسط المخاوف من شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في العديد من البلدان والذي يحد من التفاؤل بطرح لقاحات للفيروس التاجي مؤخراً.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.39% لتتداول عند 1,837.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,830.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,832.10$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.71 مقارنة بالافتتاحية عند 90.66.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تسارع النمو إلى 5.0% مقابل 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 5.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.9% في تشرين الأول/أكتوبر، وأظهرت قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 5.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بضخ سيولة نقدية في النظام المالي الصيني ضمن الجهود الحكومية الرامية لضمان أن المصارف في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم لديها سيولة كافية، وذلك عن طريق إضافة 950 مليار يوان (145$ مليار) نقداً في النظام المصرفي لمدة عام واحد عن طريق تسهيل الإقراض متوسط الآجل، وسط البقاء على أسعار الفائدة على القروض دون تغير عند 2.95%.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا قيام بنك اليابان بتمديد برنامج تمويل الشركات لستة أشهر ضمن الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تعتزم إقرار حزمة تحفيزية إَضافية ثالثة خلال العام المالي الذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل بقيمة 19.2 تريليون ين (185$ مليار) لدعم ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ضد تداعيات الجائحة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 6.3 خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.1% مقابل 72.8%، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تتطلع الأسواق غداً الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة ووسط آمال الأسواق في توسع الفيدرالي في برنامج شراء الأصول، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تطرقت تقارير في مطلع الأسبوع لكون مفاوض رئيسي من المشرعين الأمريكيين نوه لكون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 71.52 مليون ولقي 1,608,648 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي أخر التطورات حيال لقاحات كورونا، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع توقيع مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي روبرت ريدفيلد على لقاح كورونا من شركة فايزر، مما يسمح بالتطعيمات رسمياً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر، وجاء ذلك عقب ساعات من إذن الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح، وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.