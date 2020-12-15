شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع أوبك+ إلى مطلع يناير المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجأت مجموعة أوبك وحلفائها "أوبك +" اجتماع اللجنة الفنية المشتركة واجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى الثالث والرابع من يناير 2021. وكان من المقرر عقد الاجتماعين يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، بحسب "العربية".

ورجحت أوبك في تقرير حديث لها أن يتعافى الطلب العالمي على النفط في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

كما توقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا. وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر.

كما رجحت أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع إعادة تطبيق إجراءات العزل العام واحتمال تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، فإن المستجدات المتعلقة باللقاحات كان لها أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية.

ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الأربعاء لمراجعة السوق.

وبعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب على الخام فقد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق حيث تأثرت سلبياً بالتوقعات السلبية التي أطلقتها "أوبك" حيال الطلب العالمي.