شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى يشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 15-12-2020، فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك حملات مكثفة على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.