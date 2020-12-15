شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو مبيعات التجزئة في الصين دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.0% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%.

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