شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الكريسماس تكلف 538 مليونا و880 ألف جنيه فى استيراد لحم الديوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الكريسماس، تتعدد مظاهر الاحتفال فى مصر بين المسيحيين والسائحين الأجانب المقيمين فى مصر، وبالتالى تشهد واردات مصر من هذه المظاهر ارتفاعا ملحوظا قبل احتفالات الأعياد بفترة كبيرة من أجل توفير الطلب المتوقع عليها.

ومن أشهر مظاهر الاحتفال التى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، كانت لحم الديوك والتى تشهد إقبالا كبيرا فى تلك الأوقات إلى جانب لحم الخنازير، ورصدت البيانات الحكومية أن واردات مصر من لحم الديوك بلغت نحو 538 مليون و880 ألف جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس فقط.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من لحم الديوك بلغت نحو 357 مليون و440 ألف جنيه "22 مليون و340 ألف دولار" - 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار- فى يوليو الماضى، مقابل 312 مليون و48 ألف جنيه "19 مليون و503 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 45 مليون و392 ألف جنيه.

أما فى شهر أغسطس الماضى، فقد بلغت قيمة صادرات لحم الديوك نحو 181 مليون و440 ألف جنيه "11 مليون و340 ألف دولار"، مقابل 238 مليون و544 ألف جنيه "14 مليون و909 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 57 مليون و104 ألف جنيه.

وتشهد الواردات المصرية زيادة مضطردة كل عام من مظاهر الاحتفال، ومن بينها ألعاب الكريسماس ولعب الأطفال والزينة.