شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث والتسويق يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأبحاث والتسويق (4210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.82% بما يعادل 1.40 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 76.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 85.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.00 ومستوى المقاومة 82.70.