شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم المراكز (4321) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن ما كبح من خسائر السهم هو بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.15، ليستهدف مستوى الدعم المهم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.34 ومستوى المقاومة 25.15.