شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج المحلى من السولار إلى 790 ألف طن فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مؤشر إنتاج السولار محليا ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي حجم الإنتاج المحلي نحو 790 ألف طن سولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 580 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 210 ألف طن.

وسجل معدل استهلاك السولار في شهر سبتمبر الماضي نحو 1096 ألف طن، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 1094 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق طفيف بلغ ألفى طن.

وسجلت معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز نحو 280.5 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 279.7 ألف طن فى شهر سبتمبر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 800 طن فقط، كما شهد حجم الاستيراد زيادة طفيفة بالتزامن مع زيادة الاستهلاك المحلى، حيث بلغ نحو 151 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 140 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 11 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج المحلى من البوتاجاز نحو 135.2 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 140.1 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 4.9 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ فى شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 4111 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3898 ألف طن فى شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن فى سبتمبر الماضى، مقابل 2368 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.