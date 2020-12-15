شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول بشكل سلبي لثاني اسبوع على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 6088 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع استمرار الاتجاه العرضي للمؤشر ما بين مستوى 5850 ومستوى 6300 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,068 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,105 نقطة