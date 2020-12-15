شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول بشكل سلبي لثاني اسبوع على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 6088 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع استمرار الاتجاه العرضي للمؤشر ما بين مستوى 5850 ومستوى 6300 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,068 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,105 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 15-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.