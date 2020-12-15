شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يستأنف مكاسبه القوية مع اقتراب إدراجه على مؤشر "إس أند بي 500" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعوما الطلب على القطاع التكنولوجي بالإضافة إلى اقتراب إدراج السهم على مؤشر "إس أند بي 500".



وكانت السلطات المالية في الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطة لإدراج سهم "تسلا" على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



يأتي ذلك في ظل الأداء القوي لشركة "تسلا" في صناعة السيارات الكهربائية مما دفع السهم لمستويات قياسية متوالية فضلا عن أن قيمتها السوقية أصبحت تفوق قيمة عدة شركات مجتمعة في صناعة السيارات.



وعززت "تسلا" من قيمتها السوقية على مستوى العالم كما أن مديرها التنفيذي "إيلون ماسك" أصبح ثاني أغنى شخصية بعد مؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 4.9% وأغلق جلسة الإثنين عند 639.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 642.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 610.2 دولار.