شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 44٫40 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 44٫70 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 45 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للقيام بعمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 43فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.4 بينما مستوى المقاومة هو 45.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط