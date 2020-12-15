شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 79 فلس امس الاثنين، وذلك بعدما تجاوز هذفه السعري الثاني المتوقع عند 76 فلس، كما يتداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 76 ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 77 بينما مستوى المقاومة هو 80 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط