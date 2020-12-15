شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 19٫80 فلس، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، مقتربا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطه الاجل،والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 18٫50 فلس كمستوى أول ثم 17 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.6 بينما مستوى المقاومة هو 20.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط