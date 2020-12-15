شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا، حيث اغلق عند مستوى 54 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 53 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ ظهور إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 61 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.4 بينما مستوى المقاومة هو 54.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد