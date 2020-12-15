شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 399 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 405 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 390 فلس كمستوى أول ثم 370 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 405 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 397 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط