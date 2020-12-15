شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 127 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة اجيابية، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 130 فلس كمستوى أول ثم 137 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى122 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 124.3 بينما مستوى المقاومة هو 129.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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