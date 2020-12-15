شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT)يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 42٫80 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 47 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 41 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.8 بينما مستوى المقاومة هو 43.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد