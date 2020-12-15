شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 7٫10 ريال، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 7 ريال امس الاثنين، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6٫70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط