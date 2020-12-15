شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 15-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1٫852 ريال، وهو ما توقعناه في تقاريرنا الساقة منذ منتصف شهر اكتوبر الماضي، مخترقا بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1٫78 ريال كمستوى أول ثم 1٫55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫95 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط