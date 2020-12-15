شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التكنولوجية الأمريكية الصينية لن تنتهي في عهد «بايدن» والان نبدء بالتفاصيل

«مثلت الصين أكبر سوق في العالم لمعدات أشباه الموصلات في الربع الثالث من العام الحالي، بمبيعات بلغت 5.62 مليار دولار، وبزيادة قدرها 63 ٪ عن العام السابق».

«قد تفضل الإدارة الأمريكية الجديدة إتباع نهج مستهدف لمواجهة الصين، وذلك بالتعاون مع حلفاء أمريكا مثل تايوان وكوريا الجنوبية، وكلاهما وجهتان رائدتان لصناعة أشباه الموصلات».

من المرجح أن تستمر الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، على الرغم من أن التصريحات المعتدلة التي أطلقها الرئيس الديمقراطي عن هذا الملف قد تقلل بعض المرارة العميقة في العلاقة بين الدولتين.

وكانت الحرب الأمريكية على شركة هواوي (أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم ملحمة هواوي) تركز على اتهامات الولايات المتحدة للشركة الصينية بالتهرب من العقوبات والتجسس الصناعي والتهديدات الأمنية المحتملة.

وكانت «ملحمة هواوي» أيضًا هي محور التنافس بين الولايات المتحدة والصين في العامين الماضيين، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على وصول شركة معدات الاتصالات الصينية إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وتعني هيمنة الولايات المتحدة على معدات وأدوات تصميم أشباه الموصلات، أنه وبشكل أساسي بات من المستحيل الآن على شركة هواوي الحصول على الرقائق الإلكترونية.

ليس هذا وحسب، حيث فرضت الولايات المتحدة أيضًأ قيودًا على صادرات شركة سيمي كونداكتور مانوفاكتشورنج إنترناشيونال لتصنيع أشباه الموصلات، وهي شركة محلية صينية كانت تمثل البديل الصيني لشركة تايوان سيمي كونداكتور مانوفاكتشورنج، التي تعد أكبر صانع للرقائق الإلكترونية في العالم من حيث الحصة السوقية.

وكشف استعراض التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة عن نقاط ضعف الصين فيما يخص أشباه الموصلات، واستجابت إدارة بكين للإجراءات الأمريكية من خلال مضاعفة مجهوداتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق.

وكرست الصين بالفعل مليارات الدولارات لصناعة أشباه الموصلات، كما تقوم بتوظيف كبار المهندسين من بلدان أخرى. وكانت الصين أكبر سوق في العالم لمعدات أشباه الموصلات في الربع الثالث من العام الحالي بمبيعات بلغت 5.62 مليار دولار، بزيادة قدرها 63 ٪ عن العام السابق، وفقًا لاتحاد صناعة أشباه الموصلات (سيمي).

ومن المحتمل ألا تختفي التوترات بشأن الحرب التكنولوجية بين أمريكا والصين في ظل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، حيث نجح نهج إدارة ترامب «الفظ» في إعاقة شركة هواوي، حتى أن الشركات غير الأمريكية أجبرت على الامتثال للقيود الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي مثل هذه الإستراتيجية إلى إضعاف شركات التكنولوجيا الفائقة الأمريكية التي تتطلع إلى دخول السوق الصينية، وقد تعيد هذه الشركات التفكير في شراء معدات من الولايات المتحدة، أو عمل أبحاث أو حتى إجراء عمليات هناك.

وقد تفضل الإدارة الأمريكية الجديدة إتباع نهج مستهدف بالتعاون مع حلفاء أمريكا مثل تايوان وكوريا الجنوبية، وكلاهما وجهتان رائدتان لصناعة أشباه الموصلات، وذلك لتحقيق هدف أقل وطأة وهو إبقاء التكنولوجيا الأكثر تقدمًا بعيدًا عن أيدي الصين.

أيضًا، قد يؤدي تكريس المزيد من الموارد لتعزيز قدرات البحث والتصنيع في الولايات المتحدة وحلفائها إلى زيادة صعوبة لحاق الصين بهذا الركب التكنولوجي. ويتوافق دعم صناعة الرقائق في الولايات المتحدة أيضًا مع تعهد الرئيس المنتخب بايدن بتعزيز منظومة التصنيع الأمريكية المحلية.

ختامًا، على الرغم من أنه قد يكون هناك قدر أقل من المشاحنات والغضب بين الولايات المتحدة والصين – تحت إدارة بايدن -، فمن غير المرجح أن يختفي التنافس التكنولوجي بين القوتين العظميين.