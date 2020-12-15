شكرا لقرائتكم خبر عن «إي ايه» تستحوذ على «كودماسترز» مقابل 1.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت شركة «إلكترونيك آرتس» (إي ايه) EA، إلى اتفاق لشراء شركة «كودماسترز» Codemasters المتخصصة بتطوير ألعاب الفيديو ومالكة امتيازات ألعاب سباق الـ «فورمولا 1» و«ديرت» مقابل صفقة قيمتها 1.2 مليار دولار.

وكانت الشركة البريطانية قد وافقت من قبل على الاستحواذ من قبل «تايك تو» الأمريكية المتخصصة هي الأخرى بالبرمجيات ونشر ألعاب الفيديو مقابل 971 مليون دولار، لكن وفي تغيير مفاجئ أعلنت «كودماسترز» في بيان قبولها عرض «إلكترونيك آرتس» باعتباره متميزاً أكثر لمساهميها مقارنة بعرض «تايك تو».

وقالت «إي إيه» إن مساهمي «كودماسترز» سيحصلون على 6.04 جنيه إسترليني نقداً لكل سهم عادي من أسهم الشركة. وأضافت أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من عام 2021.

يمثل الاستحواذ الحالي أكبر صفقة في تاريخ شركة ألعاب الفيديو «إي ايه»، ويأتي وسط زيادة الاندماج في صناعة الألعاب، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع الطلب.